DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 9 GENNAIO 2024

Buongiorno!

Oggi è martedì 9 gennaio 2024.

La Chiesa festeggia Sant’ Adriano.

Auguri a tutte le nostre lettrici e a tutti i nostri lettori che si chiamano Adriana, o Adriano.

A Squinzano il nostro amico Tonio Leuci compie 53 anni: tanti cari auguri!

E buon compleanno anche all’ ambientalista Mimmo Giglio, che a San Pietro Vernotico compie 63anni.

Come oggi, cento e otto anni fa, tragico epilogo della Campagna dei Dardanelli: vengono ritirate le ultime truppe dell’Intesa, che avrebbero dovuto conquistare Costantinopoli, lasciando l’Impero ottomano vittorioso.

L’evacuazione finale delle teste di ponte suggellò uno dei più disastrosi insuccessi della Triplice intesa durante l’intera guerra; il fallimento costò al corpo di spedizione circa 250.000 morti e feriti e fu aggravato dalla perdita di diverse unità navali di grosso tonnellaggio, nonostante gli Alleati avessero goduto di un’assoluta superiorità numerica e tecnica a confronto con le esigue forze navali ottomane.

Una delle terribili, quanto inaudite e senza senso carneficina della Grande Guerra.

Ventisette anni fa, la Sun Microsystems annuncia la formazione della divisione JavaSoft per sviluppare e supportare la piattaforma Java, per la scrittura sui sistemi hardware come computer e telefonini.

Proverbio salentino: CI TENE LA COMODITA’ E NU SE NE SERVE, MANCU LU CONFESSORE LU PO ASSOLVE

Chi ha la comodità e non la utilizza, neanche il confessore lo può assolvere.

In altre parole, i beni materiali sono fatti per essere utilizzati, altrimenti l’accumulare denaro per poi vivere male è veramente un peccato.

Category: Costume e società