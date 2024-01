ARRESTATO MINORENNE, SPACCIAVA DROGA NEL CENTRO DI LECCE CITTA’

(e.l.) ______ Ieri sera agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 17 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, in servizio di controllo del territorio, giunti nei pressi dell’ex Convitto Palmieri in piazzetta Carducci, hanno notato vicino all’ingresso della biblioteca un ragazzo che, alla vista della Volante, cercava di allontanarsi.

Insospettiti, lo hanno fermato e trovato in possesso di tre involucri contenenti hashish e di 50 euro.

Alla luce di quanto rinvenuto, è stata estesa la perquisizione anche all’abitazione del minore, in cui gli agenti hanno rinvenuto 119 grammi di hashish, 9 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino, un coltello da cucina intriso di sostanza stupefacente, una pistola ad aria compressa e banconote di piccolo taglio.

Il ragazzo è stato accompagnato presso un Centro di Prima Accoglienza per minori, come disposto dal pm di turno presso la Procura per i Minorenni di Lecce,in attesa dell’interrogatorio del Giudice delle Indagini Preliminari.

