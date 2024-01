UN ARRESTO A SURBO PER RICETTAZIONE

(e.l.) ______ I Carabinieri del Comando Stazione di Surbo, coadiuvati da quelli Cinofili di Modugno (nella foto) questa mattina hanno arrestato in flagranza di reato Cosimo Potì, 32 anni, di Surbo.

L’accusa è di ricettazione, e di detenzione illegale di arma da fuoco alterata.

In una perquisizione in casa sua, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7.65, due dispositivi di rilevamento anti-intercettazione, divise per Guardia Giurata, un giubbotto antiproiettile, protezioni balistiche, caricatori e fondine per pistola.

Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Category: Cronaca