DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 10 GENNAIO 2024

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 10 gennaio 2024.

La Chiesa festeggia sant’Aldo, auguri a tutti i nostri amici e lettori che portano questo nome!

Il nostro amico Pino Gasparro compie 66,, anni: auguri!

Come oggi, settantotto anni fa, nel 1946, fa ci fu la prima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Londra.

Cinquantotto anni fa, nel 1966, India e Pakistan firmano accordi di pace, dopo una guerra strisciante, che minacciò pure di trasformarsi in un conflitto atomico.

Proverbio salentino: CI NU PUTA NU COGGHIE

Chi non pota non raccoglie.

Un proverbio che segue “mara ddhra terra ca nu bite lu patrunu”, che ci ricorda come la terra vada curata con amore e assiduità se si vuole godere dei suoi frutti.

Per cui se in questi anni, molti di quei terreni che nel Salento sono stati abbandonati a se stessi fossero stati curati, o trattati secondo gli insegnamenti della tradizione, e non della chimica, magari, certe “malattie” non si sarebbero proprio manifestate.

Category: Costume e società