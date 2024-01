ITALIA SOVRANA ANCHE NEL SALENTO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Raffaele Longo (nella foto), per conto di Italia Sovrana Salento, ci manda il seguente comunicato ______

Lecce, 08-01-2024 – Oggi, con grande entusiasmo, Italia Sovrana annuncia ufficialmente la sua nascita nel Salento, portando un nuovo vento di cambiamento nel panorama politico. Guidato dalla visione del Presidente Andrea Caputo, il partito si impegna a promuovere principi di trasparenza, inclusione e progresso.

A guidare nel Salento la nascita del movimento politico Italia Sovrana sarà Raffaele Longo.

Eventi Futuri e Coinvolgimento della Comunità

Il partito ha in programma una serie di eventi pubblici, incontri e dibattiti per coinvolgere attivamente la comunità e raccogliere opinioni e proposte. Italia Sovrana crede nell’importanza della partecipazione democratica e incoraggia tutti i cittadini interessati a unirsi al dialogo.

Le dichiarazioni di Raffaele Longo Coordinatore provinciale: “È un’ orgoglio entrare in Italia Sovrana. Un partito che mette al primo posto gli interessi del popolo e che sarà attivo sul territorio Salentino per dare voce ad ogni cittadino affinché non si senta più solo. Sarà un periodo impegnativo visto anche le elezioni sia europee che amministrative nel 2024. Sono già a lavoro per la strutturazione di Italia Sovrana nel Salento.”.

