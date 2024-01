UNA VICENDA DI CRONACA CHE SEMBRA UN RACCONTO DI FRANZ KAFKA

(e.l.) ______ Ieri mattina Donald Levani, 37 anni, di origine albanese, si era presentato in compagnia della sorella presso la Cancelleria Penale del Tribunale di Lecce per verificare la propria situazione circa trascorsi giuridici. Era però ignaro del fatto che sul proprio conto pendeva un ordine di carcerazione poiché condannato in quanto ritenuto responsabile del reato di evasione, emesso proprio dalla stessa Procura della Repubblica.

Acquisita la notizia il giovane si dileguava facendo perdere le proprie tracce.

Tempestiva la reazione degli militari dell’Arma che, allertati dal personale preposto, hanno immediatamente avviato le ricerche. Nell’immediatezza hanno attivato un servizio di osservazione, controllo e pedinamento della sorella che li ha condotti proprio presso il luogo si era recato per nascondersi, in centro città.

Individuato, è stato immediatamente bloccato e arrestato mentre tentava ancora di fuggire nascondendosi sul terrazzo dell’edificio.

Su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica, è stato poi portato a Borgo San Nicola.

