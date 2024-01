BOMBA NON BOMBA

(e.l.) ______ Alle 9.36 di questa mattina una telefonata alla centrale operativa del Comando Provinciale di Lecce ha allertato i Carabinieri per un presunto pacco bomba abbandonato nei pressi di una panchina all’interno della Villa Comunale.

I militari del Nucleo Artificieri e Antisabotaggio hanno prontamente messo in atto ilpiano previsto per le doverose operazioni e la messa in sicurezza dell’area, poi hanno messo in azione il robot teleguidato e munito di telecamere, attraverso cui è stato possibile prima ispezionare accuratamente l’oggetto per poi neutralizzarlo con l’eventuale contenuto dinamitardo.

Al termine delle operazioni si è scoperto che si trattava di uno zaino scolastico che non conteneva alcuna sostanza esplosiva.

Un falso allarme dunque e pertanto l’area veniva resa nuovamente accessibile.

Category: Cronaca