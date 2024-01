ANCORA UNA SCONFITTA DOPO UN’ALTRA BELLA PRESTAZIONE

(Rdl) ______ Per il pranzo della domenica di questa ventesima giornata, prima di ritorno, si siedono alla tavola apparecchiata all‘Olimpico, davanti a spalti gremiti dai tifosi, dei quali tremila ospiti

Provedel-Pellegrini, Gila, Patric, Marusic-Luis Alberto, Rovella, Guendouzi-Zaccagni, F. Anderson, Isaksen per la Lazio, Falcone-Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo-Kaba, Ramadani, Gonzalez-Oudin, Krstovic, Almqvist per il Lecce.

In tribuna, il presidente aggiunge un posto a tavola, chè c‘è un amico in più

anzi poi ne arrivano anche altri.

Tre tiri in porta nella prima mezz‘ora, tutti e tre del Lecce, Oudin su punizione da quaranta metri, Krstovic da posizione defilata in area, Kaba ben lanciato, neutralizzati, e quattro calci d’angolo gadagnati in attacco. Insomma, giallorossi propositivi, dinamici e pure attenti nel pressing che non lascia spazi ai biancocelesti.

La restante parte del primo tempo, mantiene la stessa fisionomia della partita, ma il risultato è sempre lo 0 a 0 con cui le squadre vanno al riposo.

Padroni di casa più frizzanti a inizio ripresa, ma senza esito e Sarri, dopo il primo all‘inizio, obbligato, per infortunio, prepara altri cambi, D‘Aversa fa entrare Venuti al posto dell‘ammonito Gendrey.

Poi alla prima azione corale, in velocità, la prima ‘sarriana‘, la Lazio passa in vantaggio.

58′. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Rovella ricama e trova in area Luis Alberto, ce di prima serve Felipe Anderson, il quale non può sbagliare dai dieci metri: destro a incrociare sotto la traversa,imparabile.

1 ‐ 0.

Giocano bene ora i padroni di casa, gli ospiti però tengono e anzi creano due occasioni pericolose in avanti, ma prima Krstovic e poi Kaba non riescono a metterla dentro.

Altri cambi, dieci più recupero al termine.

Gioco spezzettato, volontà ma imprecisione per un Lecce a spiccato schieramento offensivo.

Confusione. Nervosismo.

Quattro minuti di recupero finale.

Niente.

Ancora una volta un bel Lecce esce a mani vuote dal campo e non raccoglie quanto avrebbe meritato, ma questo è il calcio, se non segni è tutto inutile.

