ECCO S’AVANZA UN IDRAULICO STRANO

(g.p.) ______

La pubblicità è l’anima del commercio, spesso diventa pure lo specchio della nostra società.

Un’altra coppia è scoppiata.

Segno dei tempi, di questi strani amori, liquidi, come tutto quanto ormai fuori e dentro di noi

Strani amori che vanno e vengono

lasciando però poi solo una scia di interrogativi che non trovano risposta e bilanci che non quadrano mai

Sono amori che spesso a quest’età

Si confondono dentro a quest’anima

Che s’interroga senza decidere

Se è un amore che fa per noi

Un’altracoppia è scoppiata. Peccato però, erano stati a lungo famosi, quel celeberrimo

“Buonaseeeera”

era diventato l’emblema del carpe diem, del cogli l’attimo che fugge, delle occasioni che bisogna saper prendere al volo.

Si erano conosciuti in circostanze memorabili.

In un alloggio di un condominio dalle pareti troppo sottili, di fronte all‘annuncio telefonico dell‘appuntamento disdetto, incurante dei problemi di lavoro del fidanzato, lei si fa venire una crisi isterica, e sclera, per poterlo lasciare, come evidentemente covava di fare da tempo, ora così a suo modo di intendere pure dalla parte della ragione, e lo umilia, annunciandogli di voler uscire seduta stante e di voler andare col primo che incontra.

Lui, l’altro, sorride, tutto compunto intento a lavare i piatti, dalla cucina ascolta la vicina di casa, coglie subito la palla al balzo, e va ad aspettarla davanti alla porta…

Scopriamo adesso da una nuova pubblicità, che da quell‘incipit memorabile, da quell’incontro occasionale, basato sul sesso, proprio perché iniziato col sesso come spesso succede, era scaturito un rapporto stabile, una vera e propria convivenza.

Ma ora, dopo tanti anni, qualcosa è cambiato.

Veramente lui è sempre là, tranquillo e serafico che cucina e lava i piatti.

Ma proprio questo è l’errore.

Adesso lei evidentemente non sa più che farsene, di quel maschio omega, casalingo annoiato, che diligentemente sbriga i lavori domestici, ed ha già organizzato di tutto punto una tresca dirompente.

Con un idraulico, che, fra attrezzi, arnesi, tubi, buchi, otturazioni e spurghi, è la figura principale dell’immaginario erotico femminile.

E mica con un idraulico qualunque, bensì con quello che nell’immaginario erotico femminile rappresenta il maschio alfa, e qui non c’è bisogno di piegare il perché.

Bussano alla porta.

Lei per rassicurarlo lo chiama amore, e lo manda ad aprire. La nemesi. Chi di “Buonaseeeera” ha ferito, di “Buonaseeeera” perisca.

E lo sventurato va a spalancare la porta…

Faccia da premio Oscar…

Anche alla fine, quando, dopo aver controllato, l’idraulico sentenzia che in bagno non c’è nessuna perdita, sapendo la vera ragione di quella chiamata…

E infatti, la perdita è nell’anima.

L’amore è un castigo

Veniamo puniti per non essere riusciti a rimanere soli

