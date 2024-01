IL RAGGIO VERDE PER LA GIORNATA DEL DIALETTO A LECCE MERCOLEDI’ 17

di Raffaele Polo ______

La giornata nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali viene omaggiata, nella nostra realtà, con l’incontro che si tiene mercoledì 17 gennaio alla Biblioteca Bernardini di Lecce, in Piazzetta Carducci e che vede l’intervento e la partecipazione di tanti amici del dialetto, nelle sue forme più classiche, ovvero la poesia e il teatro.

La serata, organizzata da Il Raggio Verde (inizio alle 17,30) prevede infatti il ricordo degli autori scomparsi (Erminio Giulio Caputo, poeta, e Livio De Carlo, commediografo) e la presenza di Enzo Gallo, autore melendugnese di numerose commedie e impagabile interprete delle sue poesie.

Ci saranno anche Tiziana Buccarella, Lidia Caputo, Pino De Luca, Alessandra Fersini (nella foto), Salvatore Giannuzzi, Giuseppe Greco, Mauro Marino, Federica Murgia, Francesco Pasca, Cosimo Renna, Tina Rizzo De Giovanni, Carla Sello, Carmelo Scorrano e Vincenzo Mariano che hanno assicurato la loro presenza e il loro intervento. Ma, proprio nello spirito della comunione che viene da chi ama il dialetto, sono benvenuti e graditi tutti coloro che vogliano partecipare, magari anche solo con la lettura di un proprio (breve) elaborato. Perchè poi, a una certa ora, la biblioteca chiude e bisogna aver concluso… per riprendere comunque, in prossimi appuntamenti che saranno programmati, perchè il dialetto non muore, non deve morire…

Category: Cultura, Eventi