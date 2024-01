(e.l.) ______ Questa notte i Carabinieri di Leverano hanno eseguito un’ulteriore misura cautelare personale, questa volta, di allontanamento dalla casa familiare. Anche in questo caso, trattasi di lite per futili motivi, in una coppia con tre figli. La misura è stata emessa dal gop presso il Tribunale di Lecce a seguito di reiterati episodi di violenza, già precedentemente denunciati dalla convivente.

Category: Cronaca