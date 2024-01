DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 17 GENNAIO 2024

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 17 gennaio 2024.

La Chiesa festeggia Sant’ Antonio Abate.

Andiamo a concludere i discorsi avviati e protratti per tutti i giorni scorsi.

Sant’ Antonio Abate è considerato anche il guaritore dello ‘herpes zoster’ , il così etto “fuoco di sant’ Antonio”.

Gli agiografi cristiani collegano a questa funzione l’ usanza di incendiare nella notte che precede la festa grandi cataste di legna, dette “falò di sant’ Antonio”, le cui ceneri sono considerate amuleti. Il fuoco, in questo contesto, ha una funzione purificatrice: brucia ciò che resta del vecchio anno, compresi i mali e le malattie.

Il più famoso, a Novoli, nella piazza principale, si prepara un’ altissima catasta di legna a forma di cono, sulla cui cima si pianta un ramo d’ arancio insieme con spighe di grano e una bandiera con l’ immagine del santo.

Nel tardo pomeriggio del 16 inizia la processione alla quale prendono parte tutte le confraternite della zona. I fedeli portano grandi ceri: per questo la cerimonia è detta “intorciata”.

Non appena la statua è uscita dalla chiesa si raccolgono le offerte.

Rientrata la processione, si sparano fuochi d’ artificio e si accende “la focara”. I paesani cercano i portarsi a casa qualche tizzone o un po’ di cenere come amuleti.

17 gennaio 1966, cinquantotto anni fa. Un bombardiere americano B-52 si scontra con un aereo da rifornimento KC-135 sui cieli della Spagna, sganciando tre bombe all’idrogeno da 70-kilotoni finite due nei pressi della cittadina di Palomares e un’altra in mare. Nessuna di queste per fortuna esplode.

Proverbio salentino: LI DIFETTI TE LA ZITA SE MUCCIANU CU LA DOTE.

I difetti della sposa si coprono con la dote.

Quindi, come il marito passa sopra i difetti della donna che ha sposato perché ricca, così nella vita, tante volte si fa finta di non vedere le storture e le ingiustizie in virtù del proprio tornaconto.

