CAMPIONATO, RIEPILOGO DELLO SPEZZATINO

(Rdl) ______ Inizia bene il girone di ritorno, in questa ventesima giornata più spezzatino del solito, il Napoli: con due gol nel recupero del primo e del secondo tempo, ribalta quello iniziale della Salernitana.

Lo inizia bene pure il Verona, che con lo stesso punteggio, 2 a 1, batte l‘Empoli nello scontro salvezza casalingo.

Zero gol invece e un punto a ciascuno fra Genoa e Torino.

Nella notte di sabato, dilaga l‘Inter a Monza, 1 a 5, doppio Lautaro, doppio Calhanoglu, e Thuram.

Dopo Lazio ‐ Lecce, di cui abbiamo riferito ampiamente a parte a caldo, la domenica prosegue con la vittoria casalinga del Cagliari 2 a 1 al Bologna.

Poi il pareggio 2 a 2 fra Fiorentina e Udinese.

Nel match clou, il Milan batte la Roma 3 a 1, e salta la panchina di Mourinho (nella foto), esonerato.

Nel posticipo del lunedì notte, Atalanta a valanga 5 a 0 sul Frosinone.

Nel posticipo del martedì notte, Juventus ad abundantiam 3 a 0 sul Sassuolo, doppietta di Vlahovic e Chiesa.

Continua dunque in testa il duello a due punti di distanza fra la capolista Inter e l’immediata inseguitrice Juventus.

In coda la situazione si complica per Salernitana ed Empoli, ora staccate dalla terzultima posizione, per cui invece è tutto da definire, con sette squadre coinvolte, purtroppo ormai Lecce compreso.

Il prossimo turno, ventunesima giornata, seconda di ritorno, avrà nel fine settimana solo sei partite, le altre quattro sono state rimandate di un mese e passa, su date diverse per ognuna, in quanto intanto ci sarà la così detta Supercoppa italiana, l’ultima inverzione di questo calcio televisivo per fare soldi, in un calendario compresso.

Uefa, Figc, e Lega non si rendono conto che stanno stravolgendo il calcio stesso, ormai non è più nemmeno un campionato spezzatino, è un campionato tritato. Eravamo già ai limiti della regolarità, ormai lo abbiamo superato, non è più un campionato regolare.

Comunque il Lecce gioca al Via del Mare domenica 21 alle 20.45 ospitando la Juventus.

Category: Sport