VINCENZO MARIANO RIDENDO CASTIGAT MORES. IN DIALETTO DI COPERTINO

V incenzo Mariano (nella foto) pubblica la sua opera prima con questo “W la libertà – cunti e culacchi in dialetto copertinese” edito da Pangea, 230 pagine, s.i.p.

È un gradevolissimo testo, curato da Massimo Colazzo, con prefazione di Alessandro Calcagnile e postfazione di Alberto Nutricati, che riesce a coinvolgere, da subito, per la sua fresca e irriverente schiettezza, proprio come è, nella realtà, il suo autore, da sempre impegnato come realizzatore e compilatore dei periodici satirici che, da oltre mezzo secolo, compaiono nel territorio copertinese, particolarmente propenso a trattare tutti gli argomenti con ironia, velleità satiriche e molta, molta animosa partecipazione.

I copertinesi, del resto, si sono sempre distinti, nel Salento, per questa loro impagabile prerogativa. E Mariano ne è il simbolo, riuscendo a coniugare la verve con l’interpretazione corporea e scenica: indimenticabili le sue performance teatrali nei testi da lui stesso realizzati…

In questa pubblicazione, in realtà, non manca nulla degli argomenti cari ai cultori del folklore e del dialetto nostrani: ci sono il glossario, la descrizione dei personaggi, le note esplicative a piè di pagina, i luoghi… C’è, soprattutto, tutta la piacevole e affascinante affabulazione che il sagace Vincenzo riesce a trasporre con entusiasmo, barcamenandosi con destrezza nei difficili meandri del dialetto scritto…

E, a proposito di dialetto, siamo qui a scrivere di una lingua che si mantiene viva, colorata, inconfondibile e ricca di sfumature come solo in pochi, ormai, sono in grado di realizzare. E ci riesce perfettamente Vincenzo Mariano da Copertino, sostenuto e ‘ccimintatu’ dal suo partner Massimo Colazzo che, nella ‘Nota del curatore’, così ci consiglia: “Ce l’avete fra le mani, il libro. Scorretene le pagine, assaporatelo, immergetevi tra le sue storie, seduti in prima fila. Gustatevelo. Gustatevi le descrizioni di personaggi, di cibi, di usanze, di mestieri, di vita di comunità, di tradizioni, di conoscenze. Frizzante, sarcastico, sagace, brioso, sottile, acuto e intelligente, il libro è un invito al viaggio e alla scoperta, con curiosità e leggerezza. Esplorate.navigate. Provvisti di bussola e mappe.”

E, aggiungiamo noi, potete integrare con la playlist W la Libertà su www.youtube.com/@MassimoColazzo.

Sarà una piacevolissima scoperta.

