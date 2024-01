LA STORIA / COSI’ SONO DIVENTATA MAMMA. MA PURE PIU’ POVERA E STANCA

di Domenica Barresi ______

Io e mio marito siamo diventati genitori, però.

Mio marito ha continuato il suo lavoro, io no.

Mio marito non ha diminuito il suo reddito, io sì.

Mio marito continua ad accumulare esperienza lavorativa, io ho imparato i manuali di allattamento, attaccamento sicuro, alimentazione complementare, tutti applicati con successo, ma niente di tutto questo è per il CV.

Mio marito mantiene i suoi hobby, io non posso uscire senza che qualcuno mi chieda: “Con chi hai lasciato il bambino?”

Mio marito non ha dovuto rifiutare offerte di lavoro perché non sono compatibili con l’educazione, io sì.

Mio marito dorme, io no, sono felice di allattare ma stanca.

No, non siamo nelle stesse condizioni, finché la società non riconosce che l’educazione di un bambino è un lavoro non retribuito più esigente di qualsiasi altro.

Ora sono più empatica con le altre donne, per anni le hanno definite mantenute quando in tutta la storia sono state e sono quelle che hanno tenuto in vita l’umanità.

C’è ancora molto da fare.

Category: Costume e società, Cronaca, Politica