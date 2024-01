SPEDIZIONE PUNITIVA DOPO UNA LITE PER FUTILI MOTIVI, IN TRE IN CARCERE

(e.l.) ______ Ieri sera i Carabinieri della Stazione di San Pietro in Lama hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone indagate per presunte lesioni personali aggravate in concorso.

Una vera e propria spedizione punitiva quella che un 45enne del posto avrebbe messo in atto ai danni di un assistente socio-sanitario, agendo in concorso con il figlio 22enne e con la compagna poco più grande.

Secondo l’ipotesi accusatoria (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), gli indagati avrebbero agito per futili motivi con l’aggravante di aver cagionato alla vittima una malattia dalla durata superiore a quaranta giorni e per aver commesso il fatto in presenza di un minore.

Il provvedimento è scaturito dall’indagine condotta dai militari dell’Arma a seguito dell’intervento effettuato a fine novembre scorso nei pressi dell’abitazione della vittima.

I Carabinieri trovarono l’uomo ancora per terra e in stato confusionale.

Indispensabile per l’individuazione degli indagati sarebbe stato l’esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona (nella foto) e la testimonianza dettagliata fornita dalla moglie che avrebbe assistito alla violenza. Un’attenta e mirata attività info-investigativa degli inquirenti avrebbe permesso di ricostruire già nell’immediatezza una presunta dinamica dei fatti. I tre si sarebbero recati presso l’abitazione della vittima e dopo aver avuto la sua presenza si sarebbero scagliati con calci e pugni nei suoi confronti. Non sarebbero del tutto chiari i motivi di tanta violenza, ma sembrerebbe che l’evento sia legato ad un diverbio scaturito da un sinistro stradale avvenuto qualche giorno prima.

Terminate le formalità di rito, i Carabinieri, in applicazione della misura cautelare, hanno accompagnato i tre arresti presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

