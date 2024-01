“Restiamo Umani“, DIBATTITO SUL GENOCIDIO DEL POPOLO PALESTINESE A CASARANO MARTEDI’ 23

Riceviamo e volentieri pubblichiamo (nella foto, la manifestazione di Milano del 4 dicembre scorso)

Organizzato da un gruppo di cittadini l’evento in programma per martedì 23 gennaio vedrà la partecipazione di docenti e non solo, i quali avvieranno un dibattito critico sull’attuale scenario geopolitico che vede coinvolto anche il governo italiano

Il dibattito aperto a tutti si terrà il prossimo martedì alle ore 18:30 presso l’Auditorium Comunale di Casarano “Gino Pisanò” in Via Sapri.

Interverranno:

Prof: Francesco Primiceri

Prof: Gabriele Bastianutti

Prof: Francesco Piccolo – Art. Director Busacca

Coordina: Marco Mastroleo – Consigliere comunale

Le sonorizzazioni sono a cura di Donatello Pisanello

“L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sull’attuale situazione israelo-palestinese affinchè non subentri una colpevole assuefazione – scrivono gli organizzatori- La manifestazione vuole essere al contempo un gesto di solidarietà alla resistenza contro l’occupazione Israeliana delle terre palestinesi e di vicinanza alle migliaia di vittime mietute in pochi mesi.

Il titolo stesso ‘Restiamo Umani’ attinge alla matrice più profonda del termine che dovrebbe accomunare il genere Umano oltreché richiamare un principio generalmente riconosciuto dalle democrazie: tutelarne i diritti connessi.

L’invito dunque è quello alla partecipazione per inquadrare in modo critico il conflitto israelo-palestinese che ci vede profondamente coinvolti e parti in causa come uomini e come cittadini attraverso i nostri Governi”______ ______

SCRIVE MARCO MASTROLEO SUL SUO DIARIO DI FACEBOOK

Gaza è dietro l’angolo.

Gaza siamo tutti noi.

Gaza è una città devastata dalla vendetta di un governo israeliano sordo e cieco davanti alla morte di oltre 25.000 palestinesi e di migliaia di bambini.

Queste vicende potrebbero sembrare remote, disgiunte dalle faccende quotidiane delle nostre vite cittadine, ma la pace -quella invocata con fervore da Papa Francesco- deve essere perseguita con ogni strumento a nostra disposizione.

Con questo spirito, qualche settimana fa ho presentato un ordine del giorno al presidente del consiglio comunale e, con grande orgoglio, sono stato invitato a collaborare con altri concittadini per riflettere sulla crisi mediorientale.

Martedì 23 Gennaio 2024

Ore 18:30

all’Auditorium Comunale di Casarano

ci incontreremo per riflettere insieme sulla situazione in Palestina.

Desideriamo che anche Casarano possa contribuire, come una “piccola goccia” in questo vasto mare, alla cessazione delle ostilità armate.

Siamo diventati insensibili alle notizie di morte e distruzione, ma dobbiamo riscoprire l’orrore e la tragedia in ogni singola perdita di una vita, soprattutto quando si tratta di un bambino.

“Restiamo Umani” non è soltanto il titolo di un’opera di Vittorio Arrigoni, è un richiamo all’azione, all’impegno collettivo e civico dal basso, per ricordarci che ogni gesto di solidarietà conta nella costruzione di un futuro di pace. Uniamo le nostre voci in questo evento per un chiaro messaggio: l’umanità deve guidare ogni nostra azione. ______ ______

