NUOVO SBARCO DI MIGRANTI

(e.l.) ______ Gli ultimi approdi di migranti in Salento, a fine dicembre, a Santa Maria di Leuca a bordo di un veliero, e a Brindisi a bordo della Geo Barents, una delle navi delle organizzazioni che li prelevano in mare al largo delle coste libiche e tunisine.

L’emergeza immigrazione incontrollata in Italia è diventata drammatica. Lampedusa è sommersa da arrivi continui. Non ci sono i mezzi per i trasferimenti in altri Comuni, prevalentememte del Nord Italia, come si è fatto finora. Inoltre si allunga la lista dei sindaci che documentano come nei loro centri non sia possibile ospitare più nessuno. In tante città grandi e piccole intere zone sono in balia di giovani allo sbando.

In Salento sono è ricominciata l’ immigrazione irregolare dei, se si può usare il termine, ‘privilegiati’: pagano di più, e hanno più ‘servizi’, da parte dei trafficanti di esseri umani, partendo a gruppi di piccola o media consistenza dalla Turchia a bordo di velieri.

A Taranto e a Brindisi invece approdano gli immigrati che lasciano le coste della Libia – dove arrivano a piedi da numerosi Stati africani – sui gommoni messi a disposizione a pagamento da trafficanti di esseri umani senza scrupoli, contando di essere recuperati in mare dalle grossi navi delle organizzazioni non governative che li portano subito dopo in Italia, l’unico paese del Mediterraneo che lo consente, aprendo da anni i propri porti agli sbarchi incontrollati.

Fra l’altro, la Libia continua pericolosamente a essere divisa fra clan rivali, che hanno ripreso una specie di guerra civile strisciante con conseguente instabilità politica per il governo, o, per meglio dire, i governi sul territorio, e difficoltà economiche per tutti.

Da poco anche in Tunisia la situazione economica e dunque sociale è preoccupante.

Questo pomeriggio sono arrivate a Taranto altre centoventisei persone, imbarcate nei giorni scorsi dalla nave Humanity 1 al largo di Malta. La Humanity 1 appartiene ad un’organizzazione tedesca.

Sono quindi scattate le consuete operazioni di assistenza della Croce Rossa.

Category: Cronaca