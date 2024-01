UN LITIGIO, UN PUGNO IN FACCIA: GIOVANE DI 30 ANNI IN RIANIMAZIONE

(e.l.) ______ Questa notte a Brindisi due giovani di 30 e 20 anni hanno litigato in un locale della movida. Il litigio è degerato e uno ha tirato un pugno all‘altro, centrandolo in faccia e ferendolo in modo grave.

La vittima, il trentenne, è stato portato all‘ospedale Perrino dove è stato operato d‘urgenza e si trova ora ricoverato in rianimazione.

L‘aggressore, il ventenne, è stato fermato, arrestato e, su disposizione del pm di turno presso la Procura rinchiuso in carcere.

Category: Cronaca