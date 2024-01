…ADESSO MELONI CHIEDE A FITTO…

(Rdl) ______ “E’ un’iniziativa libera dei medici tarantini, non ci sono sigle dietro. Io personalmente ho inviato il documento alla presidente del Consiglio tramite pec, accludendo le firme che avevo raccolto.

Vorremmo partecipare a un tavolo tecnico visto che siamo la voce di chi, con mano, ha assoluta contezza delle malattie che ci sono a Taranto.

La missiva è stata sottoscritta da medici di tutti i tipi: dai medici di medicina generale ai pediatri, ai ginecologi. Io, ad esempio, sono oculista. Noi vogliamo rivolgere un accorato appello affinché questa volta sia in primis la tutela della salute a guidare le scelte politiche”.

Così oggi Mariagrazia Serra, referente per Taranto dell’associazione Isde-Medici per l’Ambiente.

Ricordiamo, fra l’altro, che il Relatore Speciale delle Nazioni Unite su “inquinamento e diritti umani”, Marcos A. Orellana ha dichiarato: “Il diritto a respirare aria pulita è una componente essenziale del diritto umano ad un ambiente pulito, sano e sostenibile (…). Questo è fondamentale ora più che mai a Taranto, visti i livelli intollerabili di inquinamento. Nel nostro recente rapporto sul diritto ad un ambiente non inquinato, l’abbiamo definita ‘zona di sacrificio’.” (vedi “Taranto chiama e Ginevra risponde“)

Noi Medici Tarantini chiediamo che non venga sprecata questa ennesima opportunità di affrontare la gravissima crisi dell’ ex-ILVA oltre che dal punto di vista socio-economico, anche da quello della SALUTE dei cittadini di Taranto.

Abbiamo alle spalle sessanta anni di convivenza con una fabbrica che lascia dietro di sé una scia di morti a causa dell’inquinamento di suolo, aria ed acqua del territorio in cui viviamo.

Inutile richiamare gli innumerevoli studi scientifici che dimostrano come le sostanze inquinanti di questa industria siano causa di malattie sia per i lavoratori impiegati nella fabbrica, sia per i semplici cittadini. Si stima un aumento di tumori respiratori, di accidenti cardiocircolatori, di tumori della tiroide o della vescica, di tumori dell’apparato emopoietico (Studio Sentieri con il suo ultimo aggiornamento, studio Forastiere del 2019), di infertilità, di endometriosi…

L’ultimo studio dell’ISS del 2021 descrive l’allarmante riduzione del QI (quoziente intellettivo) del bambini nati e/o residenti vicini alla fabbrica. Ancora sempre in età pediatrica si osservano: aumento di malformazioni nei nati a termine, aumento degli aborti spontanei , tumori cerebrali, leucemie e linfomi, per non parlare delle malattie del neuro-sviluppo e delle sindromi metaboliche drasticamente in aumento nella nostra città.

Sono stati violati tutti i diritti della popolazione tarantina circa la tutela della salute!

Anche la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato nel 2019 l’Italia per la violazione degli articoli n.8 e n. 13. Ad oggi nessun appello è stato ascoltato!

Noi medici siamo parte in causa : ci prendiamo carico e affrontiamo le conseguenze dei danni prodotti da questa fabbrica sui nostri pazienti. Vogliamo allora rivolgere un accorato appello affinché questa volta sia in primis la tutela della salute a guidare le scelte politiche.

Nel 2005 venne chiusa l’area a caldo dell’ILVA di Genova. Evidentemente la politica locale e nazionale decise di gestire diversamente il destino della salute dei cittadini Genovesi!

Il tanto citato articolo 32 della Costituzione è troppo spesso violato per gli abitanti di Taranto: una opolazione non può pagare un prezzo così a lungo e così alto in termini di salute e di vita a salvaguardia di un lavoro che inquina.

Uno Stato che investe sul futuro si prende cura dei bambini assicurando che possano nascere e crescere sani nel proprio territorio e quindi attuando tutte le misure di PREVENZIONE e PRECAUZIONE…anche a Taranto.

