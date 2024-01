LA STORIA / IL CALVARIO DI UNA STUDENTESSA DELL’UNISALENTO CHE VIENE SEMPRE BOCCIATA DA DUE ANNI ALLO STESSO ESAME

(Testimonianza mandataci in redazione da Copertino,, firmata, e verificata. Abbiamo aggiunto la foto di repertorio tratta dal sito dell’UniSalento) ______

Mia figlia da due anni viene ripetutamente bocciata all’esame di Letteratura Italiana da un professore di Università del Salento che oltretutto non ho assistenti e boccia come se nulla fosse.

Lui boccia mia figlia perché a suo dire è insicura, anche se le cose le sa ed ha studiato.

Cioè, è normale che lui non abbia assistenti e non ci siano testimoni per dire sì ok non meriti di passare?

Ora lei sta andando anche da una psicoterapeuta per l’ansia.

Per me, da genitore, è frustante vedere la propria figlia ore ed ore sui libri, di aver paura che lei cada in depressione, già soffre di ansia e per questo va dalla psicoterapeuta proprio per superare soprattutto questo benedetto esame..

E comunque non è solo mia figlia nella stessa situazione.

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura