ADDIO A CARLO

(e.l.) ______ Ieri sera verso le 22 sulla provinciale fra Campi Salentina e Novoli c‘è stato un tragico incidente stradale. Il bilancio è di un morto e quattro feriti.

La vittima è Carlo Ala, 19 anni, di Campi Salentina, operaio.

Guidava una Fiat Brava che, per cause ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata e si è schiantata violentemente contro un muretto.

Lui è morto sul colpo.

Le altre quattro persone che viaggiavano con lui, un giovane di 33 anni e tre ragazze di 15, 17 e 18 sono state portate in ospedale in codice rosso.

Indagini dei Carabieri in corso di svolgimento per accertare dinamica e cause di quanto accaduto.

Tanti messaggi social di condivisione del lutto, affetto, incredulità e sgomento da parte di amici, conoscenti, compaesani che si stanno susseguendo in queste ore, come questo di un‘amica:

Che hai combinato…Non ci posso credere…Ti ho visto crescere. Eri piccolo ma sempre un pazzo. Ti ho visto venerdì notte pazzo scatenato..Sei un folle ma l’hai fatta grossa. E ora.? Quel piccolo pazzo che ci faceva impazzire non vederlo più…Mi raccomando fai impazzire tutti lassù.

L‘amministrazione comunale di Campi Salentina si è così espressa:

L’intera comunità piange oggi la tragica e prematura scomparsa del nostro giovane concittadino, Carlo Ala. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo nel dolore alla sua famiglia. Rivolgiamo inoltre i nostri pensieri e le nostre speranze agli altri ragazzi coinvolti, augurando loro una pronta e completa guarigione. La nostra più sentita solidarietà alle famiglie colpite da questo triste evento.

