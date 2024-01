CHIUSO LOCALE PER ORDINE PUBBLICO

(e.l.) ______ Ieri gli agenti della Questura di Lecce hanno notificato al gestore del minimarket Gofred di via Leuca il decreto di sospensione per dieci giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, adottato dal Questore.

L’attività commerciale, già nello scorso mese di giugno, era stata oggetto di un procedimento amministrativo conclusosi con una diffida.

Il provvedimento di chiusura si è reso necessario, ad oggi, a seguito dei numerosi servizi di osservazione e dei controlli effettuati negli ultimi mesi da equipaggi delle Volanti che hanno evidenziato la frequentazione assidua ed abituale del locale da parte di persone con precedenti penali di particolare gravità, considerate pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Category: Cronaca