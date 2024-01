ARRESTATO PRESUNTO SPACCIATORE

(e.l.) ______ Gli agenti del Commissariato di Ostuni (nella foto) hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni, con precedenti specifici, del quale non sono state rese note le generalità, trovato in possesso nelle stradine del centro storico di quaranta grammi di cocaina.

L‘ accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, il giovane è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.

Category: Cronaca