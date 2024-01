LA POLEMICA / LA CULTURA DEVE ESSERE SEMPRE DI TUTTI I COLORI

di Giuseppe Maggiore ______

Da direttore del Centro del Libro Parlato, sede di Lecce, vi chiedo… A voi sembra normale che bisogna impazzire per trovare una biblioteca disposta a ricevere donazioni di libri quasi nuovi?

Vi sembra normale che molti evitano pur di non affrontare la burocrazia che c’è dietro, vi sembra normale che nel comune di Lecce dove prima donavo ogni anno almeno 50 libri, adesso per inefficienza dei responsabili delle biblioteche e per cambio di gestioni delle donazioni stesse, praticamente rifiutano libri che prima andavano a riempiere piccole biblioteche di scuole o altre strutture comunali!?!

Perché ci sono biblioteche che funzionano ed altre che fanno finta di funzionare?

I bibliotecari hanno il compito di diffondere cultura, in ogni sua forma e soprattutto a scelte non monotematiche!

Miei cari, i libri non si scelgono, sennò avete perso in partenza!!! Una delle prime cose che mi hanno insegnato, é che non spetta a noi decidere cosa far ascoltare al lettore, ma è l’utente finale a decidere, noi dobbiamo proporre TUTTO! Questa è libertà di cultura, di opinione. Se ascolti sempre la stessa campana, allora non imparerai mai nulla! Buona giornata

Category: Cronaca, Cultura