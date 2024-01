LA STORIA / 400 EURO PREZIOSI

(Report dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce) ______

Ritrova un borsello con all’interno denaro contante e lo consegna ai Carabinieri della

Stazione di Taurisano che lo restituiscono alla proprietaria.

È’ quanto accaduto nella mattinata di ieri nel piccolo centro del basso Salento dove un

63enne del posto, ha rinvenuto abbandonato lungo la strada, un borsello contenente tra

le altre cose, la somma di euro 400.

L’uomo, senza alcun dubbio sul da farsi, non ha esitato a recarsi subito presso gli Uffici

della locale Stazione dei Carabinieri consegnando il tutto ai militari.

Da un’attenta disamina del contenuto, anche in relazione alla presenza di alcune carte

utilizzate in attività commerciali della zona, i Carabinieri sono riusciti a risalire al legittimo

proprietario, una maestra in pensione anch’essa del posto, che è stata immediatamente

contattata ed invitata presso la sede dove ha formalizzato lo smarrimento, avvenuto poche

ore prima.

Fortissimo è stato lo stupore della 70enne nel vedere i Carabinieri presentarsi presso la

propria abitazione per riferirle della bella notizia. La donna fin da subito ha dimostrato

profonda gratitudine all’Arma dei Carabinieri e all’uomo.

Per lei quella somma era di

fondamentale importanza anche in ragione del fatto che si trattava di denaro prelevato

poco prima e che sarebbe servito per il pagamento delle bollette.

Il tutto quindi è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.

