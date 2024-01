L’EVENTO / IL SALENTO BIKE TRAIL

(Comunicato stampa della associazione sportiva dilettantistica MFCycling ) ______

Cicloturismo, mobilità sostenibile, educazione stradale su due ruote, ma anche attività sportive ciclistiche, sono gli argomenti di cui si parlerà sabato 27 gennaio, alle 16.30, durante l’open day dell’Asd MFCycling in programma a Taranto, in Corso Italia 316.

Nel 2022 le presenze di cicloturisti in Italia sono state oltre 33 milioni, con un impatto economico superiore ai 4 miliardi di euro. Questa forma di turismo predilige i periodi tra settembre e ottobre, oppure tra aprile, maggio e giugno; ideale per favorire la destagionalizzazione. Per questo motivo il cicloturismo appare come un prodotto con enormi potenzialità di sviluppo nel Sud dell’Italia.

Calabria, Basilicata, Puglia, stanno investendo ingenti risorse in questo settore, sostenuto anche dalla “Cycling strategy”, la risoluzione approvata dal Parlamento Europeo che invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nella costruzione di infrastrutture ciclabili. Pochi giorni fa in Puglia è stato annunciato l’avvio di attività per circa 35 milioni di euro per la progettazione esecutiva e la realizzazione entro il 2026 di quattro nuovi tratti della “Ciclovia dell’Acqua” che, nel 2026, dovrebbe raggiungere i 192 km complessivi in Puglia.

Durante l’incontro del 27 gennaio, saranno ricordate le attività svolte nel 2023, ma soprattutto sarà annunciata la nuova stagione di eventi, fra cui Basilicata Bike Trail e Salento Bike Trail

Saranno presentati i corsi di sicurezza stradale, sicurezza in bici, ciclomeccanica, bikepaking, guida escursionistica e le altre iniziative dell’Asd MFCycling che punta alla diffusione del ciclismo in tutte le sue forme. Ad illustrale saranno il vicepresidente Marco Felone e Francesco Semeraro, componente dell’Asd.

Ospiti dell’Open Day saranno Vincenzo Intermite e Emiliano Fava che si soffermeranno su due importanti manifestazioni ciclistiche che si tengono in Puglia e in Basilicata e con cui l’Asd MFCycling ha stretto collaborazioni. Intermite spiegherà le modalità del Basilicata Bike Trail, mentre Fava parlerà del Salento Bike Trail.

Sul versante agonistico, durante l’open day saranno presentate le nuove divise 2024 e saranno illustrate la partecipazione al campionato regionale di ciclocross e l’evoluzione verso forme racing del segmento gravel. Sponsor dell’Asd MFCycling sono Caffè Ninfole, Centrale del Latte Taranto, Pasticceria Napoletana Ferrero, Katerin Pub, La Rocca Assicurazioni, City spa Taranto.

Category: Costume e società, Riceviamo e volentieri pubblichiamo, Sport