L’INTERVENTO / LA RIFORMA DEL REGIONALISMO DIFFERENZIATO

di Crocifisso Aloisi

Al Senato è passata favorevolmente la truffa del regionalismo differenziato contro il Sud Italia.

Non sappiamo come andrà veramente a finire col resto dell’iter parlamentare ma sappiamo già benissimo che questa cosa è una vera e propria bastardata istituzionale ai danni di milioni di cittadini meridionali, peggiore dell’altra infame riforma del titolo V della Costituzione da cui poi è scaturita quest’ultima infamia. Una cosa è certa : chi a vario titolo appoggia questa cattiveria istituzionale non è semplicemente un avversario del Sud ma è un vero e proprio nemico del nostro meraviglioso territorio.

