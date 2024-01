MUORE QUESTA MATTINA IN OSPEDALE DOPO L’INCIDENTE STRADALE DI IERI

(e.l.) ______ Ieri pomeriggio a Melissano, sulla provinciale fra Casarano e Taviano, c‘è stato un incidente mortale.

La vittima è Domenico Schiavone, 69 anni, di Racale, musicista, insegnante da poco in pensione.

Guidava uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente con un furgone.

Soccorso dagli infermieri del 118, è stato portato all‘ospedale Vito Fazzi di Lecce (nella foto) in codice rosso.

E‘ morto questa mattina a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare dinanica e cause di quanto accaduto.

In queste ore sono tanti i messaggi di partecipazione al lutto della faniglia.

