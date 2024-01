DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2024

Buongiorno!

Oggi è giovedì 25 gennaio 2024.

La Chiesa celebra la conversione di San Paolo.

A Lecce, la nostra amica Paola Scialpi compie 72 anni: tanti affettuosi auguri! E l’ imprenditore Mauro Della Valle festeggia i suoi 57 anni: buon compleanno!

Da questa sera siamo in Luna Piena.

In questa fase, la Luna si trova dietro la Terra; uomini, animali, piante percepiscono chiaramente una forza che corrisponde al cambiamento di direzione degli impulsi della luna da crescente a calante. E’ un momento di massima potenzialità dell’energia vitale.

I sonnambuli si muovono nel sonno, le ferite sanguinano di più, si registra un aumento di incidenti e violenza, nascono più bambini.

In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.

Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.

25 gennaio 1995. Il mondo di nuovo sull’ orlo di una catastrofica guerra nucleare, per un bottone, più o meno grosso…La storia, maestra di vita, spesso non ha insegnato proprio nulla. Incidente del missile norvegese: la Russia rischia di lanciare un attacco atomico dopo che il Black Brant XII, un razzo da ricerca norvegese, viene scambiato per un Trident statunitense, dalla stazione radar di primo allarme di Olenegorsk.

Rispondendo a una precisa richiesta, ricordiamo che la crusca è un sottoprodotto derivato dalla macinazione e dalla raffinazione di graminacee. Viene dalla parte più esterna del chicco ed è ricca di cellulosa, sali minerali e vitamine. Dopo la macinazione viene separata dalla farina attraverso la setacciatura. Si presenta in scaglie di colore scuro.

Se fate bollire per cinque-dieci minuti della crusca in acqua (una manciata ogni mezzo litro) e poi filtrate con una garza o con un setaccio, otterrete acqua lattiginosa, utilissima per la pulizia di superfici in legno, ottima per rinfrescare la pelle, eccellente per i bagni rilassanti, perché è nutriente ed ammorbidente: lenirà pruriti e toglierà infiammazioni.

Proverbio salentino: LU FIGGHIU MUTU LA MAMMA LU CAPISCE

Il figlio muto la mamma lo comprende.

La capacità di intuire i desideri e le preoccupazioni del proprio figlio è così grande, che una madre comprende non solo il figlio a cui il buon Dio non ha donato il dono della parola, ma anche il figlio che ha deciso di non parlare, ma i cui pensieri vengono facilmente compresi dalla madre.

Insomma nessuno può comprendere i figli meglio della madre.

