TERNA INSISTE COL SUO MEGA ELETTRODOTTO E FA UN REPORT ON LINE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Terna ci manda il seguente aggiornamento sul previsto elettrodotto tra Italia e Grecia, con approdo a Melendugno. Come si evince dal testo, siamo ancora nella fase preliminare, non c’è ancora un progetto finito e soprattutto non ci sono le autorizzazioni. C’è ancora tempo quindi per fermare questo nuovo attentato delle multi n azionali di sfruttamento e di devastazione del nostro territorio______

Roma, 25 gennaio 2024 – Il prossimo 31 gennaio Terna, la Società guidata da Giuseppina Di Foggia che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, presenterà gli esiti della Consultazione Pubblica alle Amministrazioni e ai cittadini dei 7 Comuni, in provincia di Lecce, interessati dal futuro collegamento denominato “GR.ITA 2”.

Nel corso dell’incontro, che si svolgerà in modalità digitale sulla piattaforma Teams a partire dalle ore 17, verranno presentate le soluzioni localizzative adottate, frutto del dialogo con le comunità locali, svolto nell’ambito della Consultazione Pubblica sulla nuova infrastruttura che interesserà i Comuni di Galatina, Soleto, Sternatia, Martignano, Calimera, Carpignano Salentino e Melendugno. Conclusa questa fase, Terna avvierà la progettazione di dettaglio per l’avvio dell’iter di autorizzazione.

Questo appuntamento si inserisce nel percorso di progettazione partecipata intrapreso dall’azienda a partire dal 2022 con il supporto della Regione Puglia e delle Amministrazioni Comunali. In particolare, durante la fase di Consultazione Pubblica preventiva al deposito del progetto per l’autorizzazione che si è conclusa il 12 dicembre 2023, si sono svolti 5 incontri per illustrare al territorio i dettagli della proposta progettuale, esaminare le alternative definite sulla base delle indicazioni pervenute nella fase di concertazione volontaria e ascoltare le osservazioni, le segnalazioni e le istanze dei cittadini.

Il nuovo collegamento sarà composto da due cavi sottomarini di lunghezza pari a 250 km con potenza fino a 1.000 MW e due cavi terrestri in corrente continua di 50 km che uniranno l’approdo di Melendugno a Galatina passando attraverso i comuni di Soleto, Sternatia, Martignano, Calimera e Carpignano Salentino. A Galatina sorgerà, inoltre, la nuova stazione di conversione che sarà collegata alla Rete di Trasmissione Nazionale attraverso un cavo interrato in corrente alternata.

Il raddoppio dell’interconnessione tra la penisola italiana e la Grecia consentirà la gestione in sicurezza dell’intera zona Sud e favorirà approvvigionamenti efficienti di energia, grazie alla possibilità di abilitare nuove risorse attraverso il coupling del Mercato elettrico e di mantenere lo scambio di energia tra i due Paesi anche in presenza di manutenzioni.

Tutte le indicazioni per partecipare all’incontro e la documentazione del progetto sono disponibili sul sito, alla pagina dedicata: https://www.terna.it/it/progetti-territorio/progetti-incontri-territorio/italia-grecia-grita-2

Resta inoltre attivo l’indirizzo di posta elettronica per richiedere informazioni o aggiornamenti: infoGRITA2@terna.it

