ARRESTATO PRESUNTO SPACCIATORE

SERATA DI SOLIDARIETA’ PER LA SCUOLA Sounds of Palestine A LECCE VENERDI’ 5

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. ______ Venerdì 5 gennaio, a partire dalle ore 21.00, presso ZEI Spazio Sociale, in Corte dei Chiaramonte a Lecce, Sud Sonico organizza un nuovo evento del progetto Musica Etica, un evento di raccolta fondi per la scuola di musica Sounds of Palestine, con sede a Betlemme, Palestina. Il progetto Musica Etica fa parte di Sud Sonico APS ed […]