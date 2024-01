CALCIO, LECCE: IL CALENDARIO DEGLI SCONTRI SALVEZZA

La lotta scudetto per la Serie A 2023/2024 appassiona sempre i numerosi appassionati del calcio in Italia. Al momento la corsa al titolo sembra essere appannaggio di Inter e Juventus, rispettivamente prima e seconda, impegnate in un testa a testa.

Altrettanto agguerrita, se non di più, è però la conquista della salvezza, per evitare la retrocessione in Serie B.

Quest’anno la situazione appare particolarmente equilibrata: la classifica è molto corta anche nella zona rossa e una vittoria o un pareggio in più, alla lunga, potrebbero fare la differenza. Non serve essere un esperto di pronostici e previsioni sul calcio o conoscere un metodo per il calcolo delle quote scommesse per scoprire che il Lecce ha comunque buone chance di salvarsi, considerando le condizioni difficili di Salernitana, Cagliari, Hellas Verona ed Empoli. Senza dimenticare i rendimenti disastrosi di Udinese, Frosinone e Sassuolo in questa prima metà di campionato, anche per loro non è possibile parlare di salvezza sicura.

Il Lecce è davanti a loro per una manciata di punti. Il rendimento della formazione di Roberto D’Aversa, legato con un contratto annuale ai giallorossi, è però stato molto altalenante. Pesano le sole 4 vittorie nelle prime 19 giornate di campionato e il girone di ritorno vedrà ripetersi le sfide salvezza, che saranno questa volta decisive in ottica classifica. La prima di queste è senza dubbio quella del 28 gennaio contro il Genoa: nonostante ora il grifone sia in acque tutto sommato tranquille, i punti che li differenziano sono pochi e i liguri ancora non possono dirsi al riparo da eventuali ricadute.

Il trittico decisivo sarà però probabilmente quello compreso tra il 3 e il 17 marzo, dove il Lecce sfiderà (in ordine) Frosinone, Hellas Verona e Salernitana.

Da segnare in rosso sarà anche la sfida del 14 aprile contro l’Empoli e soprattutto quella del 5 maggio contro il Cagliari. Nel caso in cui la situazione in classifica non dovesse migliorare per Sassuolo e Udinese, saranno vitali anche i match contro queste ultime. Rispettivamente il 21 aprile e il 12 maggio.

Guardando a quanto accaduto nel girone d’andata, i giallorossi non hanno mai perso le sfide salvezza. Sono arrivate le vittorie contro Salernitana (2 a 0) e Genoa (1 a 0), tuttavia tutte le altre sono terminate in pareggio. Vale a dire gli scontri con Hellas Verona (2 a 2), Empoli (1 a 1) e Cagliari (1 a 1). Questo rende ancora più importante ottenere la vittoria nel girone di ritorno, cercando così di tutelarsi nel caso di arrivo a pari punti. In questo caso, infatti, si terrà conto del numero di punti fatti negli scontri diretti.

Il mercato invernale potrebbe regalare qualche pedina in più alla formazione di D’Aversa, anche considerando il lauto guadagno arrivato in estate per la compagine salentina. I giallorossi, infatti, hanno piazzato Morten Hjiulmand allo Sporting Lisbona per 18 milioni di euro. Una cifra che appare bassa se paragonata a quelle che normalmente si sentono nel mercato, ma che è ingente per un club come il Lecce. Transfermarkt, infatti, valuta la rosa salentina sotto i 90 milioni di euro totali: basta questo dato a capire l’importanza di una cessione così remunerativa.

