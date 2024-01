I DUE ALLENATORI ALLA VIGILIA DELLA PARTITA. SI GIOCA DOMENICA 28 ALLE 12.30

(Rdl) ______

ALBERTO GILARDINO

Il Lecce è una squadra fastidiosa che ha buona qualità. Non sarà facile il match, ma vogliamo lottare e fare bene.

Noi non abbiano fatto ancora niente e non dobbiamo dare niente per scontato. Fin qui tanta roba, ma conosco la serie A dobbiamo continuare così con la voglia di stupire soprattutto nei momenti come questo in cui abbiamo tante assenze.

ROBERTO D’AVERSA

La squadra che affrontiamo ha fatto un percorso importante, soprattutto nel proprio stadio. Al Ferraris ha messo in difficoltà grandi squadre. Non ha una struttura da grande squadra, ma è comunque un impegno difficoltoso. Bisogna ragionare sulle nostre qualità, è un campionato molto equilibrato. Ragionare sul percorso, sul lavoro. Possiamo migliorare alcuni aspetti, ma questo fa parte del nostro lavoro”.

Rafia oggi si è allenato con noi e Banda ci raggiunge a Genova. È impensabile possano partire dall’inizio. Ho parlato con Rafia per ragionare sul minutaggio.

Apprendiamo Strefezza, l nostro capitano è in uscita; abbiamo altri esterni: quattro più Oudin che può giocare lì.

