Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Galatina (nella foto) hanno arrestato un giovane di 23 anni di origine pakistana, per una lunga serie di atti persecutori, nei confronti di una giovane donna della zona, della quale si era invaghito, anche se la ragazza non lo aveva mai corrisposto in nulla.

Category: Cronaca