SEQUESTRATI BENI A PRESUNTI MAFIOSI

(e.l.) ______ Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina (nella foto), in esecuzione del decreto emesso dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno sequestrato rapporti finanziari per un valore complessivo di oltre 740.000, un fabbricato costituito da due immobili siti nel Comune di Carmiano e due autovetture di grossa cilindrata.

Provvedimento emesso nei confronti di trentasette persone arrestate lo scorso 6 novembre per associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da fuoco e da guerra nonché di ordigni ad alto potenziale esplosivo, estorsione, e numerosi danneggiamenti a seguito di incendio, relativamente alla frangia della Sacra Corona Unita retta dal boss Fernando Nocera.

In particolare, alcuni compartecipi avrebbero incentrato la loro attività professionale, proprio sullo spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso la quale avrebbero accumulato una considerevole ricchezza e possidenze materiali ed immateriali, tramite investimenti in titoli di credito, non svolgendo alcuna attività lavorativa né disponendo di forme alternative di remunerazione lecite e quindi in valore sproporzionato al reddito dichiarato

Category: Cronaca