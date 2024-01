A FINE GARA, LA PARTITA COMMENTATA DAI DUE ALLENATORI NEGLI SPOGLIATOI

(Rdl) ______

ALBERTO GILARDINO

Dopo un primo tempo sicuramente non buono, sapevamo che poteva essere difficile. Siamo stati un po’ lunghi e arrivavamo secondi sulle seconde palle. Quando avevamo il pallone eravamo troppo frettolosi. La conversazione che c’è stata nell’intervallo è servita ai ragazzi.

Abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico e c’è stata un’evoluzione dal punto di vista mentale. Chi è entrato ha fatto la differenza e ha fatto sì che la squadra si svegliasse. Abbiamo dato qualcosa di più a livello agonistico. C’è stata la volontà di cambiare. La sensazione era di mettere più peso specifico davanti e portare superiorità numerica sugli esterni. Abbiamo portato più cross, abbiamo avuto più intraprendenza con Strootman e Malinovskyi e lì abbiamo vinto la partita.

ROBERTO D’AVERSA

Abbiamo l’obbligo di giocare le partite per cercare di vincerle come abbiamo fatto oggi. In Serie A in questo stadio, non ricordo una squadra che ha messo in difficoltà il Genoa come i miei ragazzi. Da una parte dobbiamo essere soddisfatti e dall’altra non possiamo permetterci delle non letture come oggi. Non possiamo permetterci cali di intensità e di non concretizzare la mole di gioco perchè una squadra che ci vuole salvare deve essere determinata. Nelle ultime partite sono mancati i risultati mentre le prestazioni ci sono state.

C’è grande rammarico. Commentare una partita come quella di oggi è difficile. Nel primo tempo i miei hanno fatto una bellissima gara. Abbiamo avuto altre occasioni di raddoppiare. Poi in Serie A basta una palla sotto l’incrocio e ti cambia la partita. Abbiamo avuto paura, dobbiamo migliorare sul senso del pericolo. Gli abbiamo concesso campo e lo abbiamo pagato. Dobbiamo migliorare questo aspetto.

Mentalnente i ragazzi erano molto dispiaciuti. Sconfitta pesante. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e non abituarsi alla sconfitta. ______

