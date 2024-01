ARRESTATO DOPO FUGA NELLA NOTTE

(e.l.) ______ Sarebbe stato sorpreso alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed alcoliche, il giovane che questa notte è stato arrestato in flagranza di reato a Supersano dai Carabinieri della Stazione di Ruffano (nella foto), dopo un lungo e rocambolesco inseguimento.

Erano crca le 2.00 circa quando i militari, nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio, hanno intercettato un’autovettura che viaggiava a forte velocita e che il cui conducente, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale l’uomo ha attraversato le vie del centro cittadino a folle velocità e controsenso andando a collidere con alcune auto in sosta e contro un muro di recinzione di una privata abitazione. Per lui la corsa terminava sulla strada provinciale per Casarano quando veniva bloccato.

Identificato e sottoposto ai dovuti controlli, l’uomo è risultato trovarsi alla guida senza patente perché mai conseguita e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed alcoliche. Da una perquisizione personale e veicolare, è stato anche trovato in possesso di una modica quantità di marijuana e per tale ragione è stato segnalato alla Prefettura.

Al termine delle operazioni di polizia, l’uomo è stato arrestato poiché presunto responsabile di resistenza al Pubblico Ufficiale e, come disposto dalla Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, sottoposto algli arresti domiciliari.

