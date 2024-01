ARRESTATO PER PRESUNTA ESTORSIONE

(e.l.) ______ I Carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Compagnia di Campi Salentina hanno arrestato oggi in flagranza di reato Toni Saponaro, 48 anni, di Carmiano, con precedenti.

L’accusa è di estorsione continuata.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto che fosse rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola.

Le indagini erano partite in seguito alla denuncia presentata da un imprenditore e da un suo collaboratore di una ditta di pompe funebri, i quali hanno raccontato di subire da otto anni richieste di denaro e minacce di ritorsioni nel caso non avessero pagato, e, spaventati, di avere per questo versato un totale di 135.000 ero.

Oggi all’appuntamento concordato per un ulteriore versamento c’erano anche i Carabinieri.

