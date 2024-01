DRAMMA DELLA DISPERAZIONE, LA MORTE ORRIBILE DI UN ANZIANO

(e.l.) ______ Sembrava un intervento di routine, per i Vigili del Fuoco, chiamati questa notte per l’incendio di un’ auto, come a cadenza pressoché quotidiana, per svariati motivi, avviene regolarmente in tutto il Salento. Invece questa volta c’era ben altro.

Arrivati sul posto, a Lecce, in via Cavalieri Ordine di Vittorio Veneto, nel rione San Pio (nella foto) e spente le fiamme, nella Kia Sorento bruciata hanno trovato il corpo di un uomo ormai carbonizzato.

Sono scattate immediatamente le indagini dei Carabinieri, ancora in corso di svolgimento, anche se esse hanno portato subito a tracciare un quadro verosimilmente preciso di quanto accaduto.

La vittima è il proprietario del mezzo, un anziano di 69 anni, nato in provincia di Cagliari, residente in provincia di Mantova, che si è tolto volontariamente la vita.

Category: Cronaca