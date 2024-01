COME GESTIRE AL MEGLIO LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLE IMPRESE

Lo smaltimento dei rifiuti di un’impresa rappresenta uno dei processi fondamentali da porre in essere all’interno delle organizzazioni, a prescindere dalle proprie dimensioni e settore di appartenenza. Ogni azienda genera infatti una quantità significativa di scarti e rifiuti durante le sue attività quotidiane che devono essere smaltiti o riciclati nel migliore dei modi, sia per quanto riguarda le dinamiche ambientali che, soprattutto per non contravvenire alle stringenti norme in materia.

È importante quindi che gli imprenditori siano completamente consapevoli delle leggi ambientali locali e nazionali che disciplinano la gestione dei rifiuti e si conformino ad esse, come ad esempio l’identificazione corretta delle diverse tipologie, la classificazione (ad esempio pericolosi, organici, elettronici, riciclabili), l’adozione di pratiche sicure per il loro stoccaggio temporaneo e il ricorso a servizi di smaltimento autorizzati, così da evitare il rischio di multe e sanzioni anche notevoli che possono compromettere l’esistenza stessa dell’impresa.

Il riciclaggio e smaltimento dei rifiuti pericolosi

In questo senso, il riciclaggio costituisce una componente fondamentale, con le aziende che dovrebbero implementare programmi specifici ed efficaci per ridurre l’impatto ambientale, contemplando ad esempio la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili, come carta, plastica, vetro e metalli, portando a una migliore conservazione della Natura, alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla diminuzione della quantità di rifiuti destinati alle discariche.

Inoltre, particolare attenzione deve essere rivolta allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, costituiti ad esempio da sostanze chimiche, solventi, batterie, apparecchiature elettroniche e altro ancora, che richiedono una gestione specifica a causa del loro potenziale impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente e, per questo dovrebbero essere stoccati in modo sicuro e attivate pratiche a norma per il loro smaltimento, attraverso processi come la neutralizzazione, l’incenerimento controllato o il riciclaggio stesso.

Lo smaltimento dei rifiuti in Puglia e a Lecce

In Italia, non tutte le organizzazioni sono in grado di portare a temine quest’attività internamente, in particolare in alcune zone della Penisola. Ad esempio, dalle ricerche online, emerge un grande volume di domande relative ai sevizi di smaltimento rifiuti a Lecce e in tutta la Puglia, a riprova di un’esigenza reale e concreta per gli imprenditori della Regione meridionale italiana.

Il Trattamento dei rifiuti organici e lo smaltimento elettronico

Oltre a quelli pericolosi, le aziende producono ovviamente anche rifiuti organici, come scarti di cibo o materiale vegetale che possono essere smaltiti attraverso il compostaggio, un processo che permette di trasformarli in compost, un fertilizzante naturale, molto utilizzato in agricoltura e quindi rivendibile a produttori del settore.

Allo stesso modo, in virtù di un progresso tecnologico molto rapido, le imprese spesso devono affrontare anche lo smaltimento di molte apparecchiature elettroniche obsolete o non funzionanti. Questi rifiuti e-waste possono contenere sostanze chimiche pericolose e metalli preziosi che possono essere recuperati, riducendo non solo l’inquinamento ambientale ma contribuendo anche al consolidamento dell’economia circolare

L’importanza della formazione e del coinvolgimento dei dipendenti

Per garantire una corretta gestione dei rifiuti aziendali, come intuibile, è essenziale coinvolgere i dipendenti e fornire loro la formazione adeguata, attraverso programmi e corsi sull’importanza di questa pratica, sulla classificazione, sulle procedure di raccolta differenziata e sulle normative ambientali, istituendo anche politiche interne che promuovono pratiche sostenibili e responsabili e accelerano il cambiamento culturale, il coinvolgimento e la consapevolezza delle tematiche di salvaguardia del Pianeta e degli ecosistemi.

In quest’ottica, l’introduzione di tali attività può portare benefici non solo etici ma anche economici e reputazionali, con i consumatori che, alla luce della sensibilità sulla sostenibilità, percepiranno in modo migliore l’operatività aziendale e la sua produzione, scegliendola con maggiore frequenza per acquistare o richiedere un servizio.

Category: Costume e società