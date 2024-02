ANZIANO MUORE INVESTITO DA UN’AUTO

(e.l.) ______ Questo pomeriggio nel centro di Collepasso un pedone è morto travolto da una Mini Cooper appena uscito dalla tabaccheria di via Roma. Sbalzato violentemente a lato della carreggiata, l’impatto gli è stato fatale. Quando sono arrivati gli infermieri del 118 per lui non c’era più niente da fare.

La vittima è Salvatore, detto Totò, Tedesco, 83 anni, ex titolare del panificio di famiglia, da tutti conosciuto e stimato in paese, dove in queste ore c’è grande commozione.

Category: Cronaca