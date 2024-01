ANZIANO ARRESTATO PER VIOLENZE

(e.l.) ______ Tre giorni fa, ma la notizia è stata resa nota solo oggi, gli agenti del Commissariato di Taurisano (nella foto) hanno arrestato in flagranza di reato un anziano di 70 anni, con precedenti specifici, per maltrattamenti in famiglia.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica ha disposto il trasferimento nel carcere di Lecce.

La vittima, la moglie, che ha chiesto per telefono l’intervento dei poliziotti dopo l’ennesima aggressione da parte del marito, scaturita da una lite per futili motivi.

Category: Cronaca