RAPINE ED ESTORSIONI FRA LECCE E BRINDISI, QUATTRO GIOVANI IN CARCERE

(e.l.) ______ Erano stati già arrestati il 27 maggio scorso, in tre, due fratelli gemelli di 28 anni di Brindisi e un altro giovane, di 27 anni, di Campi Salentina. Il fratello maggiore di quest’ultimo, di 37 anni, si è aggiunto oggi a loro, sulla base di una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica, ed eseguita questa mattina dai Carabinieri (nell foto). Per tutti l’accusa è di rapina pluriaggravata e di estorsione in concorso. m

Solamente all’ultimo, viene contestato anche il reato di detenzione di materiale pedopornografico.

Secondo gli inquirenti, sono responsabili di cinque rapine e di due estorsioni ai danni di cittadini che, a bordo delle proprie autovetture e in attesa di incontri occasionali, venivano pedinati, seguiti e poi obbligati a fermarsi. Sotto minaccia venivano costretti a consegnare denaro contante e, in un caso, indotti a prelevarne altro presso il più vicino sportello baucomat. Le fasi delittuose venivano poi videoriprese dai complici che, vantandosi, commentavano le proprie performance tramite applicativi di messaggistica istantanea.

Tutti e quattro si trovano ora nel carcere di Borgo San Nicola.

