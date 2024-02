UN SALENTINO ARRESTATO PER TRUFFA

(e.l.) ______ Questa mattina la Guardia di Finanza di Porto Cesareo (nella foto) ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di Santino Franco, 70 anni, di Copertino, imprenditore agricolo.

E’ accusato di aver truffato l’Inps per oltre sette milioni di euro ottenendo illegittimamente indennità a sostegno del reddito di disoccupazione, malattia, maternità, dichiarando false assunzioni di 1.228 lavoratori. agricoli.

Per le stese ipotesi di reato risultano altresì indagati un consulente del lavoro ed un coadiutore aziendale.

Inoltre, una cittadina colombiana residente in Italia, risulta indagata per il reato di riciclaggio di ingenti somme di denaro di possibile provenienza illecita, trasferite su un conto corrente in Spagna.

