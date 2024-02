(Rdl) ______ “Vorrei meno spettacolo e più punti“.

E’ un momento difficile per il Lecce, chiamato ora a fermare il declino in atto.

Roberto D’Aversa lo sa, e questo pomeriggio lo ha detto chiaramente nella sua consueta conferenza stampa di ogni vigilia, conscio anche del fatto che non sara facile.

“La Fiorentina gioca uomo su uomo in difesa, in attacco può mettere in difficoltà a causa della qualità dei singoli. Dobbiamo mantenere intensità. I cali negli ultimi minuti? È successo diverse volte, dobbiamo migliorare questo aspetto.

I punti iniziano a pesare, quindi meno deve essere il margine di errore. Dobbiamo migliorare l’aspetto della concentrazione, eliminando alcuni errori. Se vogliamo migliorare dobbiamo far sì che le prestazioni portino a casa un risultato,dobbiamo fare punti”.

Category: Sport