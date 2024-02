IL LECCE RIBALTA UNA PARTITA EPICA

(Rdl) ______ D’Aversa manda in campo Falcone – Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo – Kaba, Blin, Oudin – Almqvist, Kristovic, Banda. Italiano, Terracciano – Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi – Maxime Lopez, Duncan – Sottil, Beltran, Bonaventura – Nzola.

Prima occasione, e grossa, per il Lecce, al decimo: Banda per Gallo sulla sinistra, cross che trova Kaba: il suo colpo di testa colpisce la traversa.

Poco dopo IL VANTAGGIO DEL LECCE! OUDEN! 17′. 1 – 0.

L‘arbitro Giua assegna un calcio di rigore, per fallo in area di Martinez Qarta su Kristovic, poi va al Var e ci ripensa: intervento falloso, sì, ma giudicato avvenuto fuori area, quindi solo calcio di punizione. Meglio così. Infatti, tiro a giro con il mancino di Oudin, Terracciano immobile non vede il pallone che gli sbuca da dietro la barriera.

Al 26′ Kristovic si gira in area e tira, ma prende il palo.

Al 35′ occasione per la Fiorentina con Faraoni, che, su cross di Biraghi, colpiscce di testa, ma non trova lo specchio della porta.

Nel minuto di recupero, colpo di testa di Blin lasciato tutto solo sugli sviluppi di un calcio d’angolo,Terraciano riesce a deviare.

Squadre al riposo, bella partita.

Al rientro, Italiano fa tre cambi, per uno schieramento ora decisamente offensivo.

48′. Tiro potente con il mancino di Krivstovic!che finisce alto

Poi il pareggio della Fiorentina.

Controllo e conclusione incrociata dalla distanza, di precisione, del nuovo entrato Mandragora, imparabile. 50′. 1 – 1.

A segire, grossa occasione per i padroni di casa, gran parata di Terracciano su conclusione Banda, che comunque avrebbe potuto fare meglio.

Al 67′ vantaggio degli ospiti. Sulla costruzione dal basso, errore colossale di Falcone che in pratica la passa a Beltran, che non sbaglia. 1 – 2.

Tanti cambi. Padroni di casa scossi, ospiti autorevoli, e i minuti passano su questa situazione..

Cinque al termine. La Viola colpisce la traversa su pericoloso pallonetto di Belotti.

Poi, invece IL PAREGGIO DEL LECCE! PICCOLI! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, respinge Nzola che invece di allontanare serve un assist per gli avversari e Piccoli di testa anticipa tutti e riporta il risultato in parità. 2 – 2.

Partita incredibile, e il meglio deve acora arrivare. Il recpero finale vede IL VANTAGGIO DEL LECCE! DORGU! 92′. 3 – 2.

Tutti in campo! D’Aversa corre sotto la curva abbracciando i suoi giocatori! Azione fantastica del Lecce: Terracciano respinge la conclusione di Kristovic, la palla finisce dalle parti di Dorgu che con il piattone insacca.

Partita epica, una vittoria che dà punti e morale di cui c’era tanto bisogno.

Category: Sport