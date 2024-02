(e.l.) ______ I Carabinieri hanno individuato a Frigole, marina di Lecce, in un casolare di campagna dove si nascondeva, e arrestato, Giovanni Belgrande, 60 anni, di Bari, residente a Milano. Era latitate dal mese di settembre. Deve scontare ancora undici mesi di carcere, in seguito alla condanna diventata definiva riportata per truffe on line.

Category: Cronaca