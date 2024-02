(e.l.) ______ Brillante operazione antidroga della Polizia di Stato di Brindisi. Gli agenti della Squadra Mobile (nella foto) hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due persone, delle quali non sono state fornite le geralità.

Si tratta di un giovane di 25 anni, trovato in possesso di settecentotrenta grammi di marijuana e di sessantacinque grammi di hashish, e di un uomo di 45 anni, trovato in possesso di tre chili di marijuana.

Il primo si trova ora ai domiciliari, il secondo in carcere, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.

