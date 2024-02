DIARIO DEL GIORNO / SABATO 3 FEBBRAIO 2024

Buongiorno!

Oggi è venerdì 3 febbraio 2024.

San Biagio.

Da questa notte siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

Come oggi, 1998. Un aereo militare statunitense al comando del capitano Richard Ashby partito dalla base aerea di Aviano, trancia il cavo della funivia del Cermis, in Val di Fiemme, 40 km a nord di Trento, facendo precipitare la cabina e provocando la morte dei venti occupanti.

Il capitano Richard Ashby, e il suo navigatore, Joseph Schweitzer, furono sottoposti a processo negli Stati Uniti e assolti da ogni accusa dalla gistizia americana, che sottrasse il caso a qella italiana.

Proverbio salentino: SULU LI SCIANCATI, LI CECATI E LI STORPI, ANU A MPRUCESSIONE A RETU LA MATONNA CU CHIEDENU NNA GRAZIA

Solo gli zoppi, i ciechi e gli storpi, vanno in processione dietro la Madonna per chiedere una grazia.

Chi si rivolge al potente di turno per essere favorito, o per un posto di lavoro, vuol dire che ha qualche limite.

Category: Costume e società